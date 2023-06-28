Итальянская кухня: рецепт нереально вкусного салата с макаронами

Такой салат можно подавать с гарниром, но он хорош и как самостоятельное блюдо.

Украинцы предпочитают макароны в качестве гарнира, однако они, оказывается, – и отличная составляющая для всевозможных салатов. Такая практика распространена в итальянской кухне. Салаты с макаронами получаются настолько вкусными, что эти блюда постепенно завоевывают популярность и в наших краях. Предлагаем вам приготовить сегодня салат с макаронами по рецепту из кулинарного блога "Ваш кулинар".

Салат с макаронами

Ингредиенты:

макароны – 200 гр;

куриное мясо – 350-400 гр;

огурцы большие – 2 шт;

помидоры черри – 200 гр;

красный лук – половина головки;

базилик – пучок;

оливковое масло;

лимон;

мед – 0,5 ч. л;

соль, перец, итальянские специи, паприка

сыр фета – 100 гр.

Способ приготовления:

Макароны отварить до готовности. Курицу порезать на кусочки (это может быть грудинка или филе с бедер) и мариновать пять минут в смеси из 2/3 ч. л соли и 1/2 ч. л паприки, обжарить по паре минут с каждой стороны.

В глубокой миске смешать 3 ст. л нерафинированного растительного масла, сок половины лимона, половину чайной ложки меда, щепотку итальянских специй и треть чайной ложки соли. Все перемешать с макаронами, добавить огурец, порезанный мелкими кубиками, помидоры черри, курицу и базилик.

Еще раз сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком и покрошить фету.

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