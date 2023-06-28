Отличный ужин: рецепт курицы с молодым картофелем и лимоном

Это вкусное блюдо очень просто приготовить из самых простых продуктов.

Это блюдо можно приготовить как из целой курицы, так и из тех ее частей, которые вам больше всего нравятся: ножки, бедрышки, крылышки.

Если готовите из целой курицы, то ее предварительно нужно разделать с помощью ножниц, или острого ножа. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Picante Cooking.

Курица с картофелем и лимоном

Ингредиенты:

1 небольшая курица (или те части курицы, которые вы любите);

600-800 грамм мелкого молодого картофеля;

1 лимон;

1 головка чеснока;

2 ст. л. растительного масла;

соль по вкусу.

Для маринада:

2 ч. л. соли;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. гранулированного чеснока;

½ ч. л. черного молотого перца;

½ ч.л. молотого кумина (зира).

Разделанную курицу нужно замариновать за день до того, как будете ее готовить. Смешайте в мисочке все ингредиенты и тщательно натрите мясо этой смесью специй. Лучше сразу разместить ее в той посудине, в которой и будете запекать. Отправьте курицу в холодильник на ночь, пусть пропитается ароматами.

Картофель тщательно помойте и бросьте в холодную воду. Доведите до кипения, поварите одну минуту и снимите с огня. До готовности он уже дойдет в духовке.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите картофель рядом с курицей, между положите зубчики чеснока и дольки лимона. Сбрызните картофель и курицу растительным маслом и посолите.

Запекайте 20 минут. Уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте еще 30-40 минут, пока курица не будет готова.

Достаньте курицу с картошкой из духовки и оставьте на 15 минут "отдохнуть".

Подавайте курицу вместе с картофелем и запеченными лимонами и чесноком.

К такому блюду отлично подойдет салат из свежих овощей. Приготовьте вкуснейший греческий салат.