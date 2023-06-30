Лучшее к чаю: рецепт апельсинового пирога

После того, как пирог будет готов, не стоит сразу вынимать его из формы. Пусть он остынет в ней.

Пирог к чаю с апельсиновым вкусом – лучшее решение для тех, кто хочет порадовать себя чем-то вкусным или удивить гостей. На его приготовление уйдет не так уж много времени, а результат восхитит. Предлагаем приготовить этот десерт по рецепту из блога "Рецепты каждый день".

Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

яйца – 5 ш;

сахар – 1 стакан;

мука – 1 стакан;

разрыхлитель –1 ч. л;

апельсин – 1 шт.

Способ приготовления:

Для начала необходимо подготовить начинку. Для этого апельсиновую цедру нужно натереть на крупной терке. Ножом срезать белую часть, чтобы осталась мякоть, которую следует нарезать на небольшие кусочки.

В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар, все взбить миксером. Ввести просеянную муку, аккуратно перемешать. Добавить разрыхлитель. Тесто должно получиться похожим на густую сметану.

В готовое тесто добавить апельсиновую цедру и кусочки апельсина, снова все хорошо перемешать.

Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить тесто. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Готовый пирог оставить остывать в форме на 15 минут. Затем вынуть его из формы, присыпать сахарной пудрой и украсить цедрой апельсина.

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