Простое блюдо украинской кухни: вкусные капустяники из молодой капусты
Это очень бюджетное, но очень вкусное блюдо.
Капустяники – традиционное блюдо украинской кухни. Это блюдо напоминает оладьи, или овощные котлеты. Или даже японское блюдо окономияки – популярное лакомство в уличных ресторанах.
Готовить капустяники невероятно просто и главное, это блюдо очень недорого стоит. Особенно сейчас, когда сезон молодой капусты. Они получаются очень сочными, немного хрустящими и нежными.
Капустяники можно наготовить впрок, они будут вкусными когда их разогреть и на следующий день. Они могут быть как гарниром к рыбе или мясу, так и основным блюдом, для легкого обеда, ужина или даже завтрака. Рецепт был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking.
Капустяники из молодой капусты
Ингредиенты:
- 500 г молодой капусты;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. гранулированного чеснока;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. сметаны 15%;
- 40 г муки;
- 20 г картофельного крахмала.
Для соуса:
- 200 г сметаны 15%;
- 1 ч. л. гранулированного чеснока;
- 1 ч. л. сушеного лука;
- зеленый лук.
Капусту тонко нашинкуйте, сложите в глубокую миску, посолите, посыпьте чесноком и хорошо помните, чтобы выделился сок. Оставьте на 10 минут. Можно этого не делать, но формировать и жарить капустники будет труднее. Так капуста становится мягче и вкуснее.
В отдельной миске смешайте яйца, муку, крахмал и сметану.
Переложить в миску с тестом капусту и тщательно перемешать все вместе.
В большой сковороде разогрейте растительное масло. И жарьте капустяники. Следите, чтобы они поджаривались, но не горели. Так что выставьте умеренный огонь.
Жарьте сначала с одной стороны, затем с другой.
Пока оладьи жарятся, смешайте все ингредиенты для соуса, кроме лука.
При подаче на каждый капустяник выложите немного соуса и посыпьте зеленым луком. Чеснок можно использовать, как гранулированный, так и свежий, пропущенный через пресс.
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