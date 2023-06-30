Простое блюдо украинской кухни: вкусные капустяники из молодой капусты

Это очень бюджетное, но очень вкусное блюдо.

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Капустяники – традиционное блюдо украинской кухни. Это блюдо напоминает оладьи, или овощные котлеты. Или даже японское блюдо окономияки – популярное лакомство в уличных ресторанах.

Готовить капустяники невероятно просто и главное, это блюдо очень недорого стоит. Особенно сейчас, когда сезон молодой капусты. Они получаются очень сочными, немного хрустящими и нежными.

Капустяники можно наготовить впрок, они будут вкусными когда их разогреть и на следующий день. Они могут быть как гарниром к рыбе или мясу, так и основным блюдом, для легкого обеда, ужина или даже завтрака. Рецепт был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking.

Капустяники из молодой капусты

Ингредиенты:

500 г молодой капусты;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. гранулированного чеснока;

3 яйца;

3 ст. л. сметаны 15%;

40 г муки;

20 г картофельного крахмала.

Для соуса:

200 г сметаны 15%;

1 ч. л. гранулированного чеснока;

1 ч. л. сушеного лука;

зеленый лук.

Капусту тонко нашинкуйте, сложите в глубокую миску, посолите, посыпьте чесноком и хорошо помните, чтобы выделился сок. Оставьте на 10 минут. Можно этого не делать, но формировать и жарить капустники будет труднее. Так капуста становится мягче и вкуснее.

В отдельной миске смешайте яйца, муку, крахмал и сметану.

Переложить в миску с тестом капусту и тщательно перемешать все вместе.

В большой сковороде разогрейте растительное масло. И жарьте капустяники. Следите, чтобы они поджаривались, но не горели. Так что выставьте умеренный огонь.

Жарьте сначала с одной стороны, затем с другой.

Пока оладьи жарятся, смешайте все ингредиенты для соуса, кроме лука.

При подаче на каждый капустяник выложите немного соуса и посыпьте зеленым луком. Чеснок можно использовать, как гранулированный, так и свежий, пропущенный через пресс.

Также вы можете приготовить вкусные блинчики с еще одним сезонным овощем: кабачком.