Вкусно и просто: рецепт блинчиков с кабачками
Когда начался сезон кабачков, с ними можно готовить что угодно.
Сейчас, когда начался сезон кабачков, нужно есть их почаще. С этим простым и недорогим овощем можно приготовить буквально, что угодно: котлеты, рагу, икру и просто пожарить их на сковороде.
Но можно также с кабачками и цуккини готвоить блинчики и оладьи. Простым рецептом блинчиков поделилась украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником cooking_by_yuliya.
Блинчики с кабачками
Ингредиенты:
- 200 г кабачка;
- 200 мл молока;
- 100 г муки;
- 2 яйца;
- 30 г растопленного сливочного масла;
- 1 ч. л. сахара;
- щепотка соли;
- 50-100 мл воды.
Для соуса:
- сметана;
- майонез;
- кефир;
- укроп;
- чеснок свежий или сухой.
Натираем кабачок на мелкой терке и не отжимаем из него жидкость. Добавляем яйца, муку, соль и сахар.
Все перемешиваем и добавляем масло и молоко. Разогреваем на огне сковородку, смазываем растительным маслом и жарим тонкие блинчики. Важно, но перед тем, как зачерпнуть порцию теста для очередного блина, перемешайте тесто, так как натертый кабачок распределяется неравномерно.
И к таким блинчика отлично подойдет соус с чесноком и укропом. Вы можете приготовить его по своему вкусу, убрав оттуда те ингредиенты, которые вам не по душе.
Напомним, из кабачков вы также можете приготовить вкусные оладьи.