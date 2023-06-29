Смачно і просто: рецепт млинців із кабачками
Коли почався сезон кабачків, з ними можна готувати що завгодно.
Зараз, коли почався сезон кабачків, потрібно їсти їх частіше. З цим простим і недорогим овочем можна приготувати буквально будь-що: котлети, рагу, ікру і просто посмажити їх на сковороді.
Але можна також із кабачками та цукіні готувати млинці та оладки. Простим рецептом млинців поділилася українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком cooking_by_yuliya.
Млинці з кабачками
Інгредієнти:
- 200 г кабачка;
- 200 мл молока;
- 100 г борошна;
- 2 яйця;
- 30 г розтопленого вершкового масла;
- 1 ч. л. цукру;
- дрібка солі;
- 50-100 мл води.
Для соусу:
- сметана;
- майонез;
- кефір;
- кріп;
- часник свіжий або сухий.
Натираємо кабачок на дрібній тертці й не віджимаємо з нього рідину. Додаємо яйця, борошно, сіль і цукор.
Усе перемішуємо і додаємо масло та молоко. Розігріваємо на вогні сковорідку, змащуємо олією і смажимо тонкі млинці. Важливо, але перед тим, як зачерпнути порцію тіста для чергового млинця, перемішайте тісто, оскільки натертий кабачок розподіляється нерівномірно.
І до таких млинчиків чудово підійде соус із часником і кропом. Ви можете приготувати його на свій смак, прибравши звідти ті інгредієнти, які вам не до душі.
Нагадаємо, з кабачків ви також можете приготувати смачні оладки.