Проста страва української кухні: смачні капустяники з молодої капусти

Це дуже бюджетна, але дуже смачна страва.

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Капустяники — традиційна страва української кухні. Ця страва нагадує оладки, або овочеві котлети. Або навіть японську страву окономіякі — популярні ласощі у вуличних ресторанах.

Готувати капустяники неймовірно просто і головне, ця страва дуже недорого коштує. Особливо зараз, коли сезон молодої капусти. Вони виходять дуже соковитими, трохи хрусткими та ніжними.

Капустяники можна наготувати про запас, вони будуть смачними коли їх розігріти і наступного дня. Вони можуть бути як гарніром до риби чи м'яса, так і основною стравою, для легкого обіду, вечері чи навіть сніданку. Рецепт був опублікований на українському кулінарному сайті Picante Cooking.

Капустяники з молодої капусти

Інгредієнти:

500 г молодої капусти;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. гранульованого часнику;

3 яйця;

3 ст. л. сметани 15%;

40 г борошна;

20 г картопляного крохмалю.

Для соусу:

200 г сметани 15%;

1 ч. л. гранульованого часнику;

1 ч. л. сушеної цибулі;

зелена цибуля.

Капусту тонко нашаткуйте, складіть у глибоку миску, посоліть, посипте часником і добре помніть, щоб виділився сік. Залиште на 10 хвилин. Можна цього не робити, але формувати та смажити капусники буде важче. Так капуста стає м'якшою та смачнішою.

В окремій мисці змішайте яйця, борошно, крохмаль і сметану.

Перекласти в миску з тістом капусту і ретельно перемішайте все разом.

У великій сковорідці розігрійте рослинну олію. І смажте капустяники. Слідкуйте, щоб вони підсмажувалися, але не горіли. Тож виставте помірний вогонь.

Смажте спочатку з одного боку, потім з іншого.

Поки оладки смажаться, змішайте всі інгредієнти для соусу, крім цибулі.

Під час подачі на кожен капустяник викладіть трохи соусу і посипте зеленою цибулею. Часник можна використовувати як гранульований, так і свіжий, пропущений через прес.

Також ви можете приготувати смачні млинці зі ще одним сезонним овочем: кабачком.