Воздушные булочки без хлопот: простой рецепт вкусной выпечки

Тесто для булочек лучше готовить с вечера.

Если у вас есть немного времени и вдохновения на готовку, рекомендуем порадовать себя и близких воздушными булочками по рецепту из кулинарного блога "Сборник рецептов". Готовить их несложно, поэтому они получатся даже у тех, кто не особо любит возиться с тестом.

Воздушные булочки

Ингредиенты:

молоко –150 мл;

вода – 150 мл;

яйцо – 1 шт;

дрожжи – 12 гр;

сахар –120 гр;

сливочное масло – 120 гр;

ванилин – 0,5 ч. л;

соль;

мука.

Способ приготовления:

В глубокую миску налить теплое молоко, теплую воду, добавить яйцо, сахар, дрожжи, ванилин и все хорошо перемешать, пока растворится сахар. Далее в эту массу постепенно добавить муку, тщательно вмешать в тесто сливочное масло, нагретое до комнатной температуры.

Тесто накрыть чистым полотенцем, дать ему хорошенько подняться, обмять и убрать на ночь в холодильник. С утра достать тесто из холодильника, оставить на 40 минут при комнатной температуре.

Далее необходимо сформировать булочки любой формы, дать им немного расстояться, смазать яйцом и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут. При желании можно добавить в них начинку.

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