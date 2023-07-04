Кукурузные "ребрышки": простой рецепт очень вкусного блюда
Кукурузу необходимо подавать с соусом, так она будет сочнее и вкуснее.
Наступает сезон кукурузы, значит, самое время обратить внимания на блюда с ней. Помимо вареной или консервированной, очень вкусными получаются "ребрышки" из кукурузы, приготовленные по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Попробуйте ее сами и удивите гостей. Необычный вкус и способ приготовления никого не оставят равнодушными.
Кукурузные "ребрышки"
Ингредиенты:
- кукуруза – 3 шт;
- соль –1 ч. л;
- паприка – 2 ч. л;
- черный перец – 0,5 ч. л.
Для соуса:
- майонез – 30 мл;
- томатный кетчуп – 10 мл;
- лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Кукурузу почистить, поставить вертикально и аккуратно острым ножом разрезать ее пополам, а затем каждую половинку — еще на две части. В идеале должны получиться четыре одинаковые продольных четвертинки, напоминающие по форме ребрышки.
В глубокой миске смешать оливковое масло со специями.
Выложить "ребрышки" на противень застеленный пергаментом и смазать каждый ломтик маслом со специями, а затем отправить их в разогретую до 190-200 градусов духовку на 30 минут.
В миске смешать майонез, кетчуп и лимонный сок.
Готовые кукурузные "ребрышки" полить соком лимона и подавать с соусом.
Ранее Фокус писал, как приготовить закуску с рыбой на скорую руку.