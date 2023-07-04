Кукурузные "ребрышки": простой рецепт очень вкусного блюда

Кукурузу необходимо подавать с соусом, так она будет сочнее и вкуснее.

Related video

Наступает сезон кукурузы, значит, самое время обратить внимания на блюда с ней. Помимо вареной или консервированной, очень вкусными получаются "ребрышки" из кукурузы, приготовленные по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Попробуйте ее сами и удивите гостей. Необычный вкус и способ приготовления никого не оставят равнодушными.

Кукурузные "ребрышки"

Ингредиенты:

кукуруза – 3 шт;

соль –1 ч. л;

паприка – 2 ч. л;

черный перец – 0,5 ч. л.

Для соуса:

майонез – 30 мл;

томатный кетчуп – 10 мл;

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Кукурузу почистить, поставить вертикально и аккуратно острым ножом разрезать ее пополам, а затем каждую половинку — еще на две части. В идеале должны получиться четыре одинаковые продольных четвертинки, напоминающие по форме ребрышки.

В глубокой миске смешать оливковое масло со специями.

Выложить "ребрышки" на противень застеленный пергаментом и смазать каждый ломтик маслом со специями, а затем отправить их в разогретую до 190-200 градусов духовку на 30 минут.

В миске смешать майонез, кетчуп и лимонный сок.

Готовые кукурузные "ребрышки" полить соком лимона и подавать с соусом.

Ранее Фокус писал, как приготовить закуску с рыбой на скорую руку.