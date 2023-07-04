Кукурудзяні "реберця": простий рецепт дуже смачної страви

Кукурудзу необхідно подавати з соусом, так вона буде соковитішою і смачнішою.

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Настає сезон кукурудзи, отже, саме час звернути увагу на страви з нею. Крім вареної або консервованої, дуже смачними виходять "реберця" з кукурудзи, приготовані за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Спробуйте її самі та здивуйте гостей. Незвичайний смак і спосіб приготування нікого не залишать байдужими.

Кукурудзяні "реберця"

Інгредієнти:

кукурудза — 3 шт;

сіль -1 ч. л;

паприка — 2 ч. л;

чорний перець — 0,5 ч. л.

Для соусу:

майонез — 30 мл;

томатний кетчуп — 10 мл;

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Кукурудзу почистити, поставити вертикально й акуратно гострим ножем розрізати її навпіл, а потім кожну половинку — ще на дві частини. В ідеалі мають вийти чотири однакові поздовжні четвертинки, що нагадують за формою реберця.

У глибокій мисці змішати оливкову олію зі спеціями.

Викласти "реберця" на деко застелене пергаментом і змастити кожну скибочку олією зі спеціями, а потім відправити їх у розігріту до 190-200 градусів духовку на 30 хвилин.

У мисці змішати майонез, кетчуп і лимонний сік.

Готові кукурудзяні "реберця" полити соком лимона і подавати з соусом.

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