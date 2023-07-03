Смачна закуска нашвидкуруч: слойки з рибою та огірком
Перед подачею слойки рекомендується потримати в холодильнику, щоб вони стали трохи м'якшими.
Якщо у вас у холодильнику є трохи листкового тіста, слабосолоної риби та кілька яєць, із цього набору можна приготувати приголомшливо смачну закуску, рецептом якої поділилися в кулінарному блозі "Збірник рецептів". Вона стане чудовим перекусом на день, а також урізноманітнить меню на пікніку або прогулянці.
Закуска з листкового тіста
- листкове тісто;
- жовток;
- огірок;
- слабосолона риба;
- вершковий сир.
Спосіб приготування:
Листкове тісто нарізати квадратиками. Білок і жовток розділити, у жовток додати трохи молока, добре розмішати і змастити тісто.
Відправити квадратики на 15-20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку, поки вони пропечуться до рум'яності.
Готові слойки розділити навпіл, обидві половинки намазати сирним сиром. В одну половинку покласти шматочок рибки і колечко огірка, накрити другою половинкою.
Залишити настоятися в холодильнику кілька годин. За цей час слойки стануть трохи м'якшими.
Раніше Фокус писав, як правильно зробити слабосолону рибу за рецептом Євгена Клопотенка, а також як приготувати равликів з шинкою і сиром.