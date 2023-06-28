Швидкий перекус: равлики з листкового тіста з шинкою та сиром

На приготування такого перекусу піде не більше 40 хвилин.

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Закуска у вигляді равликів із шинкою та сиром — чудовий варіант перекусу, який можна взяти на природу, роботу, перекусити дорогою. Готується вона дуже швидко, тому такий рецепт, яким поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня", виручить, коли зовсім немає часу.

Равлики з шинкою та сиром

Інгредієнти:

листкове тісто (бездріжджове) — 1 пачка;

сир твердий -100 г;

шинка — 100 г;

борошно — для розкачування;

яйце — 1 шт;

масло вершкове — для змащування форми.

Спосіб приготування:

Нарізати шинку дрібними шматочками. Сир натерти на крупній тертці.

Тісто розкачати, викласти по ньому рівномірно шинку та сир, згорнути рулетом і закріпити кінці. Розрізати рулет на однакові за розміром шматочки.

Форму застелити пергаментним папером або фольгою, змастити вершковим маслом. Викласти рулети у форму.

Добре змастити рулети яйцем. Відправити в духовку, попередньо розігріту до 180-200 градусів. Випікати до появи золотистої скоринки приблизно 20-25 хвилин.

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