Швидкий перекус: равлики з листкового тіста з шинкою та сиром
На приготування такого перекусу піде не більше 40 хвилин.
Закуска у вигляді равликів із шинкою та сиром — чудовий варіант перекусу, який можна взяти на природу, роботу, перекусити дорогою. Готується вона дуже швидко, тому такий рецепт, яким поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня", виручить, коли зовсім немає часу.
Равлики з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- листкове тісто (бездріжджове) — 1 пачка;
- сир твердий -100 г;
- шинка — 100 г;
- борошно — для розкачування;
- яйце — 1 шт;
- масло вершкове — для змащування форми.
Спосіб приготування:
Нарізати шинку дрібними шматочками. Сир натерти на крупній тертці.
Тісто розкачати, викласти по ньому рівномірно шинку та сир, згорнути рулетом і закріпити кінці. Розрізати рулет на однакові за розміром шматочки.
Форму застелити пергаментним папером або фольгою, змастити вершковим маслом. Викласти рулети у форму.
Добре змастити рулети яйцем. Відправити в духовку, попередньо розігріту до 180-200 градусів. Випікати до появи золотистої скоринки приблизно 20-25 хвилин.
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