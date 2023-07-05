Идеи для пикника: как приготовить сочный шашлык из куриной грудки (видео)

Перед подачей готовый шашлык модно посыпать нарезанным луком.

Лето в самом разгаре, а значит, пора отдыха на природе продолжается. А какой пикник без шашлыков или мяса на гриле? Предлагаем вам приготовить сочный шашлык из куриной грудинки по рецепту известного украинского кулинарного блогера Валерия Пономаря.

Сочный шашлык из куриной грудки

Ингредиенты:

куриное филе – 4 шт;

йогурт или сметана жирностью 15%-20% – 3 ст. л;

лук – 1 шт;

острый перец – 1/2 ч. л;

сладкая паприка – 2 ч. л;

сушеный помидор – 1 ч. л;

соль – 1/2 ч. л;

черный перец – 1/2 ч. л;

масло оливковое – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем. Мясо должно быть максимально сухим. Нарезать его на кусочки размером примерно с куриное яйцо.

Йогурт или сметану смешать со специями, указанными в рецепте, добавить масло и вымешать сначала отдельно от мяса, а затем уже с мясом.

Мариновать мясо в холодильнике минимум четыре часа. Оптимальным же вариантом будет замариновать его с вечера.

Промариновавшееся мясо нанизать на шампуры и готовить на углях 12-15 минут, периодически переворачивая.

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