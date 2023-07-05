Итальянский хит на вашем столе: рецепт пасты с соусом песто (видео)

Соус песто придает пасте особенный вкус.

Паста – любимое блюдо итальянцев, однако в Украине она тоже завоевала огромную популярность, и хозяйки готовят ее не хуже, чем в лучших ресторанах Рима или Милана. Предлагаем вам попробовать приготовить это блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины. Уверены, получится невероятно вкусно!

Паста с курицей и соусом песто

Ингредиенты:

паста – 150 гр

куриное филе – 250 гр;

лук – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

помидоры черри – 10 шт;

кинза – 2-3 веточки;

сливки (20-33%) – 250 гр;

масло сливочное, растительное;

соус песто (обязательно) — 1,5 ч. л;

пармезан или любой твердый сыр;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Пасту отварить в подсоленной воде. Варить на минуту меньше, чем указано на упаковке.

На сливочном и растительном масле обжарить лук и зубчик чеснока до золотистости, чеснок убрать

Куриное филе, нарезанное тонкими ломтиками, обжарить так же до золотистости. Посолить и поперчить по вкусу.

В сковородку выложить черри, влить воду с макарон, сливки, песто. Загустить на минимальном огне. Добавить кинзу, соединить с пастой. Выключить огонь. Готовую пасту посыпать пармезаном.

Ранее Фокус писал, как приготовить сливочно-грибную пасту.