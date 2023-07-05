Идея для обеда: рецепт вкуснейшей сливочно-грибной пасты.

Перед подачей пасту дополнительно помжно посыпать тертым сыром или порубленной зеленью.

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Рецептов приготовления пасты существует огромное количество, и сегодня мы хотим поделиться еще одним – сливочно-грибной пасты. Рецептом этого блюда поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день". Оно отлично подойдет в качестве обеда, поскольку является очень сытным и прекрасно утоляет голод.

Сливочно-грибная паста

Ингредиенты:

шампиньоны – 200 гр;

сливки (20%) – 200 мл.

паста – 250 гр;

чеснок – 2 зубчика (измельченные);

соль – 1 ч. л;

куриный бульон – 2 стак;

свежий шпинат – 50 гр;

белое вино – 1/2 стак;

сыр твердый (лучше всего пармезан) – 50 гр.

Способ приготовления:

Оливковое масло и измельченный чеснок обжарить в кастрюле с толстым дном в течение пары-тройки минут на среднем или сильном огне. Грибы очистить, порезать и добавить туда же, затем влить куриный бульон, белое вино, посыпать солью и черным перцем, все хорошо перемешать, чтобы специи и соль равномерно распределились.

Добавить в кастрюлю жирные сливки, снова все перемешать. На максимальном огне довести до кипения, после чего добавить макароны и тушить, постоянно помешивая.

Затем в пасту положить шпинат и перемешивать все, пока шпинат не сварится. Добавить сыр пармезан и перемешать, готовить макароны еще 10–12 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшую пасту в сырном соусе.