Ідея для обіду: рецепт дуже смачної вершково-грибної пасти.

Перед подачею пасту додатково можна посипати тертим сиром або порубаною зеленню.

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Рецептів приготування пасти існує величезна кількість, і сьогодні ми хочемо поділитися ще одним — вершково-грибної пасти. Рецептом цієї страви поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Вона чудово підійде як обід, оскільки є дуже ситною і чудово втамовує голод.

Вершково-грибна паста

Інгредієнти:

печериці — 200 г;

вершки (20%) — 200 мл.

паста — 250 г;

часник — 2 зубчики (подрібнені);

сіль — 1 ч. л;

курячий бульйон — 2 склянки;

свіжий шпинат — 50 г;

біле вино — 1/2 склянки;

сир твердий (найкраще пармезан) — 50 г.

Спосіб приготування:

Оливкову олію і подрібнений часник обсмажити в каструлі з товстим дном протягом пари-трійки хвилин на середньому або сильному вогні. Гриби почистити, порізати і додати туди ж, потім влити курячий бульйон, біле вино, посипати сіллю і чорним перцем, усе добре перемішати, щоб спеції і сіль рівномірно розподілилися.

Додати в каструлю жирні вершки, знову все перемішати. На максимальному вогні довести до кипіння, після чого додати макарони й тушкувати, постійно помішуючи.

Потім у пасту покласти шпинат і перемішувати все, поки шпинат не звариться. Додати сир пармезан і перемішати, готувати макарони ще 10-12 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну пасту в сирному соусі.