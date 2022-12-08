Пальчики оближеш: паста у сирному соусі

Мікс сирів надасть звичній страві абсолютно неймовірний смак.

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Макарони та спагетті — продукти, які є в кожному домі та, мабуть, є найпостійнішими позиціями в меню. Кулінарна блогерка Вікторія на своїй сторінці в Instagram cook_with_me_at_home розповіла, як зі звичних інгредієнтів приготувати зовсім нову і смачну страву.

Паста у сирному соусі

Складові:

Паста (макарони, спагетті) — 400 г;

Вершки — 160 мл;

Сир камамбер — 120 г;

Сир брі — 70 г;

Сир горгонзола — 80 г;

Сир типу чедер (м'який і добре плавиться) — 150 г;

Сир пармезан — 90 г.

Спосіб приготування:

У каструлю налити води для варіння пасти, підсолити та нехай закипає. Тим часом потрібно приготувати соус. Для цього в глибокій посудині розігріти вершки, поступово викласти туди натерті і порізані сири, а в кінці додати пармезан. Якщо соус виходить густим, розбавити його водою, в якій варяться макарони.

Коли в каструлі закипить вода, покласти туди макарони та варити, зрідка помішуючи. В ідеалі вони не повинні бути розварені.

Із готових макаронів злити воду, а їх додати в соус і, перемішуючи, протушкувати ще кілька хвилин на сковороді. За цей час макарони повинні доваритися в соусі, який дуже добре загусне.

Готову страву під час подачі можна посипати пармезаном чи зеленню.

Нагадаємо, як приготувати курку у вершково-сирному соусі.