Пальчики оближеш: паста у сирному соусі
Мікс сирів надасть звичній страві абсолютно неймовірний смак.
Макарони та спагетті — продукти, які є в кожному домі та, мабуть, є найпостійнішими позиціями в меню. Кулінарна блогерка Вікторія на своїй сторінці в Instagram cook_with_me_at_home розповіла, як зі звичних інгредієнтів приготувати зовсім нову і смачну страву.
Паста у сирному соусі
Складові:
- Паста (макарони, спагетті) — 400 г;
- Вершки — 160 мл;
- Сир камамбер — 120 г;
- Сир брі — 70 г;
- Сир горгонзола — 80 г;
- Сир типу чедер (м'який і добре плавиться) — 150 г;
- Сир пармезан — 90 г.
Спосіб приготування:
У каструлю налити води для варіння пасти, підсолити та нехай закипає. Тим часом потрібно приготувати соус. Для цього в глибокій посудині розігріти вершки, поступово викласти туди натерті і порізані сири, а в кінці додати пармезан. Якщо соус виходить густим, розбавити його водою, в якій варяться макарони.
Коли в каструлі закипить вода, покласти туди макарони та варити, зрідка помішуючи. В ідеалі вони не повинні бути розварені.
Із готових макаронів злити воду, а їх додати в соус і, перемішуючи, протушкувати ще кілька хвилин на сковороді. За цей час макарони повинні доваритися в соусі, який дуже добре загусне.
Готову страву під час подачі можна посипати пармезаном чи зеленню.