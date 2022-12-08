Пальчики оближешь: паста в сырном соусе

Микс сыров придаст привычному блюду совершенно неимоверный вкус.

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Макароны и спагетти – продукты, которые есть в каждом доме и, пожалуй, является самыми постоянными позициями в меню. Кулинарный блогер Виктория на своей странице в Instagram cook_with_me_at_home рассказала, как из привычных ингредиентов приготовить совершенно новое и потрясающе вкусное блюдо.

Паста в сырном соусе

Ингредиенты:

Паста (макароны, спагетти) – 400 гр;

Сливки – 160 мл;

Сыр камамбер – 120 гр;

Сыр бри – 70 гр;

Сыр горгонзола – 80 гр;

Сыр типа чеддера (мягче и хорошо плавящийся) — 150 гр;

Сыр пармезан – 90 гр.

Способ приготовления:

В кастрюлю налить воды для варки пасты, подсолить и пусть закипает. Тем временем необходимо приготовить соус. Для этого в глубокой посуде разогреть сливки, постепенно выложить туда натертые и покрошенные сыры, а в конце добавить пармезан. Если соус получается густой, разбавить его водой, в которой варятся макароны.

Когда в кастрюле закипит вода, положить туда макароны и варить, изредка помешивая. В идеале они не должны быть разваренные.

С готовых макарон слить воду, а их добавить в соус и, перемешивая, протушить еще несколько минут на сковороде. За это время макароны должны как бы довариться в соусе, который очень хорошо загустеет.

Готовое блюдо при подаче можно посыпать пармезаном или зеленью.

Напомним, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.