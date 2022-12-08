Пальчики оближешь: паста в сырном соусе
Микс сыров придаст привычному блюду совершенно неимоверный вкус.
Макароны и спагетти – продукты, которые есть в каждом доме и, пожалуй, является самыми постоянными позициями в меню. Кулинарный блогер Виктория на своей странице в Instagram cook_with_me_at_home рассказала, как из привычных ингредиентов приготовить совершенно новое и потрясающе вкусное блюдо.
Паста в сырном соусе
Ингредиенты:
- Паста (макароны, спагетти) – 400 гр;
- Сливки – 160 мл;
- Сыр камамбер – 120 гр;
- Сыр бри – 70 гр;
- Сыр горгонзола – 80 гр;
- Сыр типа чеддера (мягче и хорошо плавящийся) — 150 гр;
- Сыр пармезан – 90 гр.
Способ приготовления:
В кастрюлю налить воды для варки пасты, подсолить и пусть закипает. Тем временем необходимо приготовить соус. Для этого в глубокой посуде разогреть сливки, постепенно выложить туда натертые и покрошенные сыры, а в конце добавить пармезан. Если соус получается густой, разбавить его водой, в которой варятся макароны.
Когда в кастрюле закипит вода, положить туда макароны и варить, изредка помешивая. В идеале они не должны быть разваренные.
С готовых макарон слить воду, а их добавить в соус и, перемешивая, протушить еще несколько минут на сковороде. За это время макароны должны как бы довариться в соусе, который очень хорошо загустеет.
Готовое блюдо при подаче можно посыпать пармезаном или зеленью.