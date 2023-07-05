Итальянский хит на вашем столе: рецепт пасты с соусом песто (видео)
Соус песто придает пасте особенный вкус.
Паста – любимое блюдо итальянцев, однако в Украине она тоже завоевала огромную популярность, и хозяйки готовят ее не хуже, чем в лучших ресторанах Рима или Милана. Предлагаем вам попробовать приготовить это блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины. Уверены, получится невероятно вкусно!
Паста с курицей и соусом песто
Ингредиенты:
- паста – 150 гр
- куриное филе – 250 гр;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- помидоры черри – 10 шт;
- кинза – 2-3 веточки;
- сливки (20-33%) – 250 гр;
- масло сливочное, растительное;
- соус песто (обязательно) — 1,5 ч. л;
- пармезан или любой твердый сыр;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Пасту отварить в подсоленной воде. Варить на минуту меньше, чем указано на упаковке.
На сливочном и растительном масле обжарить лук и зубчик чеснока до золотистости, чеснок убрать
Куриное филе, нарезанное тонкими ломтиками, обжарить так же до золотистости. Посолить и поперчить по вкусу.
В сковородку выложить черри, влить воду с макарон, сливки, песто. Загустить на минимальном огне. Добавить кинзу, соединить с пастой. Выключить огонь. Готовую пасту посыпать пармезаном.
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