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Їжа

Італійський хіт на вашому столі: рецепт пасти з соусом песто (відео)

паста, макарони, соус песто, помідори чері
Фото: kristina_ne_pp/instagram

Соус песто надає пасті особливого смаку.

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Паста — улюблена страва італійців, проте в Україні вона теж завоювала неабияку популярність, і господині готують її не гірше, ніж у найкращих ресторанах Рима чи Мілана. Пропонуємо вам спробувати приготувати цю страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни. Упевнені, вийде неймовірно смачно!

Паста з куркою та соусом песто

Інгредієнти:

  • паста — 150 г
  • куряче філе — 250 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • часник — 2 зубчики;
  • помідори чері — 10 шт;
  • кінза — 2-3 гілочки;
  • вершки (20-33%) — 250 г;
  • масло вершкове, рослинна олія;
  • соус песто (обов'язково) — 1,5 ч. л;
  • пармезан або будь-який твердий сир;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Пасту відварити в підсоленій воді. Варити на хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.

На вершковому маслі та олії обсмажити цибулю і зубчик часнику до золотистості, часник прибрати

Куряче філе, нарізане тонкими скибочками, обсмажити так само до золотистості. Посолити та поперчити за смаком.

У сковорідку викласти черрі, влити воду з макаронів, вершки, песто. Загустити на мінімальному вогні. Додати кінзу, з'єднати з пастою. Вимкнути вогонь. Готову пасту посипати пармезаном.

Раніше Фокус писав, як приготувати вершково-грибну пасту.