Італійський хіт на вашому столі: рецепт пасти з соусом песто (відео)

Соус песто надає пасті особливого смаку.

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Паста — улюблена страва італійців, проте в Україні вона теж завоювала неабияку популярність, і господині готують її не гірше, ніж у найкращих ресторанах Рима чи Мілана. Пропонуємо вам спробувати приготувати цю страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни. Упевнені, вийде неймовірно смачно!

Паста з куркою та соусом песто

Інгредієнти:

паста — 150 г

куряче філе — 250 г;

цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

помідори чері — 10 шт;

кінза — 2-3 гілочки;

вершки (20-33%) — 250 г;

масло вершкове, рослинна олія;

соус песто (обов'язково) — 1,5 ч. л;

пармезан або будь-який твердий сир;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Пасту відварити в підсоленій воді. Варити на хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.

На вершковому маслі та олії обсмажити цибулю і зубчик часнику до золотистості, часник прибрати

Куряче філе, нарізане тонкими скибочками, обсмажити так само до золотистості. Посолити та поперчити за смаком.

У сковорідку викласти черрі, влити воду з макаронів, вершки, песто. Загустити на мінімальному вогні. Додати кінзу, з'єднати з пастою. Вимкнути вогонь. Готову пасту посипати пармезаном.

Раніше Фокус писав, як приготувати вершково-грибну пасту.