Італійський хіт на вашому столі: рецепт пасти з соусом песто (відео)
Соус песто надає пасті особливого смаку.
Паста — улюблена страва італійців, проте в Україні вона теж завоювала неабияку популярність, і господині готують її не гірше, ніж у найкращих ресторанах Рима чи Мілана. Пропонуємо вам спробувати приготувати цю страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни. Упевнені, вийде неймовірно смачно!
Паста з куркою та соусом песто
Інгредієнти:
- паста — 150 г
- куряче філе — 250 г;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- помідори чері — 10 шт;
- кінза — 2-3 гілочки;
- вершки (20-33%) — 250 г;
- масло вершкове, рослинна олія;
- соус песто (обов'язково) — 1,5 ч. л;
- пармезан або будь-який твердий сир;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Пасту відварити в підсоленій воді. Варити на хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.
На вершковому маслі та олії обсмажити цибулю і зубчик часнику до золотистості, часник прибрати
Куряче філе, нарізане тонкими скибочками, обсмажити так само до золотистості. Посолити та поперчити за смаком.
У сковорідку викласти черрі, влити воду з макаронів, вершки, песто. Загустити на мінімальному вогні. Додати кінзу, з'єднати з пастою. Вимкнути вогонь. Готову пасту посипати пармезаном.
Раніше Фокус писав, як приготувати вершково-грибну пасту.