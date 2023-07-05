Вкусно и очень просто: рецепт торта из шоколадных блинчиков
Это самый простой способ побаловать себя вкусным десертом.
Если вы любите тортики и десерты, но вам не слишком нравится бисквитные коржи, то попробуйте приготовить вкусный торт из шоколадных блинчиков.
Вам понадобится для этого рецепта кукурузный крахмал и какао-порошок. И есть лайфхак. Если вам нравится шоколадный крем, то сделайте наоборот: добавьте какао в крем, а не в тесто для блинов. Рецептом торта из блинчиков поделилась кулинарный блогер lanas_diet из Хмельницкого.
Торт из шоколадных блинчиков
Ингредиенты в расчете на одно яйцо. Лучше готовить сразу на четыре:
- 2 ст. л. кукурузного крахмала;
- 2 ст. л. муки;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1-2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. масла;
- 150-200 мл молока;
- 1 ст. л. какао в расчете на одно яйцо.
Для крема:
- 1 яичный желток;
- 300 мл молока;
- 20 г кукурузного крахмала;
- 40-50 г сахара;
- щепотка соли;
- ваниль/цедра по желанию.
Сначала смешайте яйца и крахмал. Добавьте соль и сахар. Потом влейте немного молока и добавляйте муку небольшими порциями. Когда вмешаете всю муку, влейте оставшееся молоко. Так получится меньше комочков. Добавьте какао и снова перемешайте. Тесто должно быть жидким, чтобы разливалось тонким слоем.
Выпекайте на медленном огне с двух сторон. И не пересушивайте блинчики.
Теперь готовьте крем. Все ингредиенты отправьте в сотейник, хорошо помешайте, ставьте на средний огонь и варите до загустения.
Блинчики складывайте нахлестом один на другой, промазывайте кремом и сверните рулетом. Места соединений блинов "проклейте" кремом.
Рулет заверните в пленку и отправьте в холодильник хотя бы часа на 2-3, чтобы хорошо пропитался. Затем аккуратно нарежьте и подавайте.
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