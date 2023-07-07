Вкуснейшая запеканка из макарон: пошаговый рецепт пасты по-соррентински

Эту вкуснейшую пасту очень просто приготовить и она порадует вас и на следующий день

Паста по-соррентински готовится невероятно просто, запекается в духовке и обязательно порадует любителей сыра. Его здесь сразу два вида: пармезан и моцарелла.

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Главное, выбрать вкусные и качественные ингредиенты. И возьмите короткие макароны, чтобы они лучше пропитались соусом и их было удобней есть. Рецепт опубликовали на итальянском кулинарном сайте Cucchiaio.

Паста по-соррентински

Ингредиенты:

500 г коротких макарон;

500 мл томатного пюре;

200 г моцареллы;

свежий базилик;

оливковое масло;

тертый пармезан;

1 зубчик чеснока;

соль.

Начните с соуса: для его приготовления можно использовать свежие помидоры, если они у вас есть, или же заменить их хорошим томатным пюре.

В кастрюле нагрейте каплю оливкового масла и зубчик чеснока. Добавьте томатное пюре и базилик. Добавьте половину чайной ложки сахара, чтобы убрать кислинку. Приправьте солью. Пусть томатный соус варится около 20 минут на медленном огне. Тем временем приготовьте макароны. Когда макароны и соус будут готовы, приступайте к сборке блюда. На дно кастрюли или сковороды, которая отправится в духовку, нанесите тонкий слой соуса.

Добавьте половину отваренных макарон. Добавьте несколько ложек томатного соуса и перемешайте, чтобы они покрылись соусом.

Разломайте моцареллу и выложите на макароны. Посыпьте моцареллу щедрой порцией пармезана.

Сверху накройте еще одним слоем макарон. Заправьте соусом и несколькими листиками свежего базилика.

Потом выложите еще один слой моцареллы и пармезана. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Когда паста по-соррентински хорошо подрумянится, выньте ее из духовки и подавайте к столу.

Также вы можете приготовить традиционное сицилийское блюдо: запеченную пасту с ветчиной и баклажанами.