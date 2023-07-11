Пирог из слоеного теста с курицей и сыром: вкусно, сытно и быстро

Пирог одинаково вкусный как в теплом, так и в холодном виде.

Нежирный пирог из слоеного теста с курицей и сыром – идеальное блюдо для тех, кто любит вкусно поесть, но боиться набрать лишние килограммы. Оно быстро готовится, выходит очень аппетитным и съедается в считанные минуты. Рекомендуем приготовить это блюдо по рецепту из блога "Рецепты каждый день".

Слоеный пирог с курицей и сыром

Ингредиенты:

слоеное тесто бездрожжевое – 500 гр;

отварное куриное филе – 250 гр;

сыр твердый – 150 гр;

лук – 150 гр;

растительное масло – 2 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

зелень – по желанию;

яйцо – для смазывания;

белый кунжут – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Готовое тесто разморозить при комнатной температуре. Лук почистить, нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости.

Сыр натереть на крупной терке. Куриное филе отварить до готовности и разобрать на волокна.

В глубокой посуде смешать курицу, лук, сыр, добавить зелень, соль, перец и перемешать.

Пласт теста раскатать в прямоугольник. Выложить в середину начинку.

Свободные края теста нарезать косыми полосками шириной 1-1,5 сантиметра. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно справа, затем слева, заплести косу.

Смазать пирог яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в предварительно разогретой до 180-190 градусов духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

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