Мексиканская энчилада: как легко и просто приготовить экзотическое блюдо

Блюдо получается очень сытным и вкусным, с легкой чесночной ноткой. Оно понравится всем, кто его попробует.

Если не знаете, чем удивить родных и близких в плане еды, рекомендуем вам приготовить блюдо мексиканской кухни под название энчилада. Это тонкая тортилья из кукурузной муки, в которую завернута начинка. Чаще всего она мясная, но может состоять и из яиц или овощей. Свернутые энчилады обжариваются на сковороде или запекаются под соусом в духовой печи. Приготовленная по рецепту из блога "Рецепты каждый день", она обязательно придется по вкусу всем.

Мексиканская энчилада

Ингредиенты:

лаваш – 1 упаковка;

куриное филе – 400 гр;

морковь – 1 шт;

лук – 1 шт;

болгарский перец — 1 шт.

помидоры – 1 шт;

томатная паста – 1 ст. л;

вода – 150 мл;

чеснок – 1 зубчик;

зелень любая – 1 пучок;

кукуруза консервированная – 1 банка;

сыр – 300-400 гр;

желток – 1 шт. (для смазывания);

соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить на сковороде вместе с порезанным кусочками куриным филе и морковью, натертой на терку, 10 минут. Затем туда же добавить очищенный и нарезанный мелкими кубиками болгарский перец, томатную пасту, воду, соль и специи. Все хорошо перемешать и тушить на небольшом огне 15 минут, в конце добавив чеснок, пропущенный через пресс, и зелень.

Лаваш разрезать на прямоугольники. Выложить начинку, кукурузу и посыпать сыром. Свернуть, как шаурму.

Рулетики выложить на противень, смазать желтком и посыпать сыром. Отправить выпекаться в духовку, разогретую до 170-180 градусов, до румяной корочки.

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