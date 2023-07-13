Картофельные булочки: рецепт выпечки с невероятно вкусной начинкой
Особой изюминкой таких пирожков является их начинка из сыра и ветчины.
Хочется чего-то вкусного и сытного, а фантазия на тему "что приготовить?" иссякла? Тогда предлагаем вам отличный вариант – рецепт картофельных булочек. Они получаются мягкими, нежными и вкусными, если приготовить их по рецепту из блога "Рецепты каждый день".
Картофельные булочки
Ингредиенты:
- вода теплая – 65 гр;
- молоко теплое – 70 мл;
- сухие дрожжи – 4 гр;
- соль – 4 гр;
- мука – 200 гр;
- масло сливочное – 30 гр.
Для начинки:
- картофель – 2 шт;
- сахар – 1 ст. л;
- сливочное масло комнатной температуры – 10 гр;
- соль – щепотка;
- майонез – 1 ст. л;
- ветчина – 8 ломтиков;
- сыр – 5 ломтиков.
Способ приготовления:
В глубокую миску всыпать дрожжи, влить теплую воду, перемешать. Туда же добавить теплое молоко, сахар, соль и перемешать. Затем в полученную массу просеять муку, замесить тесто, добавить туда мягкое сливочное масло.
Картофель почистить, отварить, размять и добавить специи, сахар, майонез, сливочное масло.
Далее взять тесто, раскатать его в тонкий пласт. Распределить картофельную начинку. В один рядом выложить сыр, а во второй – говяжью ветчину.
Тесто свернуть в рулет и закрепить края. Разрезать на равные порции шириной примерно по пять сантиметров. Выложить булочка на лист, смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой. Дать расстояться, после чего поднявшиеся булочки смазать майонезом и отправить в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 20-25 минут.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное дрожжевое тесто для выпечки.