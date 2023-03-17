Чтобы дрожжевое тесто получилось наверняка: пять главных моментов

Дрожжевое тесто у многих удается не сразу, но пугаться этого не стоит.

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Изделия из дрожжевого теста – мягкие и нежные, однако не у всех и не всегда получается работать с ним. Не секрет, что дрожжевое тесто требует внимания, сноровки и определенного опыта, поэтому иногда не получается даже у опытных хозяек. Кулинарный блогер Юлия Симончук решила помочь подружиться с этим тестом тем, у кого это до сих пор не получилось. Она поделилась собственным опытом работы с дрожжевым тестом, выделив самые основные моменты.

По словам Юлии, для нее являются обязательными пять главных пунктов:

свежие дрожжи;

просеянная мука;

хорошо вымешанное тесто;

достаточное время для того, чтобы тесто подошло;

запрет трогать готовую выпечку до тех пор, пока она не остынет.

"Если про просеянную муку и свежие дрожжи и так все понятно, то когда мы говорим/пишем "замесить тесто" это значит не просто объединить все составляющие до однородности… это процесс вымешивания теста гораздо длиннее…. Но каждая из вас должна осознать навсегда: дрожжевое тесто требует длительного вымешивания (если в рецепте конкретно не указано что он без замеса. У меня, например, есть рецепт хлеба, который готовится именно таким образом, без вымешивания. Я не могу сказать сколько это в минутах, но если вы начнете замес то вы сами поймете когда тесто уже готово, нужно месить, пока тесто вам начнет нравиться. Оно будет мягкое, эластичное, не липнущее, не сбитое и нежное", – подчеркнула блогер.

Когда тесто ставят на расстойку, чтобы оно подошло, его обязательно нужно накрывать. Это необходимо для того, чтобы тесто не обветрилось и его верхний слой не загрубел.

"Никогда не обращаю внимание в рецепте на то, сколько времени указано для теста, чтобы оно подошло. Это сугубо индивидуально, потому что зависит и от температуры в помещении и от используемых дрожжей. В помещении должно быть не холодно (лучше немного тепло) и отсутствовать сквозняки. Ваше тесто готово, когда оно увеличилось в размере в 1,5-2 раза", – подчеркивает Симончук.

Не менее важный этап – придание тесту формы. Перед тем, как отправить форму с изделиями выпекаться, нужно оставить их на некоторое время, чтобы они снова подошли, "отдохнули" от вымешивания и "пришли в себя".

"В противном случае наше тесто просто "порвет" высокая температура, возможна непропеченная середина, запеченный верх и "забитый" конечный продукт", – объяснила кулинар.

Когда выпечка готова, многим не терпится поскорее отхватить кусочек от горячей булочки, буханки или пирога. Однако делать этого категорически нельзя до полного остывания.

"Если хотите знать, почему, для эксперимента разрежьте одну буханку хлеба теплой, а вторую – холодной, и сами увидите разницу. Больше так делать, думаю, не будете ", – резюмировала автор.

Ранее Фокус писал, как приготовить быстрое дрожжевое тесто для жареных пирожков.