Щоб дріжджове тісто вийшло напевно: п'ять основних моментів

Дріжджове тісто у багатьох вдається не відразу, але лякатися цього не варто.

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Вироби з дріжджового тіста – м'які та ніжні, проте не у всіх і не завжди виходить працювати з ним. Не секрет, що дріжджове тісто потребує уваги, вправності та певного досвіду, тому іноді не виходить навіть у досвідчених господинь. Кулінарний блогер Юлія Симончук вирішила допомогти потоваришувати з цим тістом, у кого це досі не вийшло. Вона поділилася з громадським досвідом роботи з дріжджовим тістом, виділивши основні моменти.

За словами Юлії, для неї є обов'язковими п'ять основних пунктів:

свіжі дріжджі;

просіяне борошно;

добре вимішане тісто;

достатній час для того, щоб підійшло тісто;

заборона чіпати готову випічку доти, доки вона не охолоне.

"Якщо про просіяне борошно і свіжі дріжджі і так все зрозуміло, то коли ми говоримо/пишемо "замісити тісто" це означає не просто об'єднати всі складові до однорідності ... це процес вимішування тіста набагато довший .... Але кожна з вас повинна усвідомити назавжди: дріжджове тісто вимагає тривалого вимішування (якщо в рецепті конкретно не вказано, що він без замісу. У мене, наприклад, є рецепт хліба, який готується саме таким чином, без вимішування. Я не можу сказати скільки це в хвилинах, але якщо ви почнете замішувати то ви самі зрозумієте, коли тісто вже готове, потрібно місити, поки тісто вам почне подобатися. Воно буде м'яке, еластичне, не липнути, не збите і ніжне", — підкреслила блогер.

Коли тісто ставлять на вистоювання, щоб воно підійшло, його обов'язково потрібно накривати. Це необхідно для того, щоб тісто не обвітрілося і його верхній шар не загрубів.

"Ніколи не звертаю увагу в рецепті на те, скільки часу вказано для тесту, щоб воно підійшло. Це суто індивідуально, тому що залежить і від температури в приміщенні і від дріжджів, що використовуються. У приміщенні повинно бути не холодно (краще трохи тепло) і щоб не було протягів. Ваше тісто готове, коли воно збільшилося у розмірі в 1,5-2 рази", – наголошує Симончук.

Не менш важливий етап – надання тісту форми. Перед тим, як відправити форму з виробами випікатися, потрібно залишити їх на деякий час, щоб вони знову підійшли, "відпочили" від вимішування і "опритомніли".

"Інакше наше тісто просто "порве" високу температуру, можлива непропечена середина, запечений верх і "забитий" кінцевий продукт", — пояснила кулінар.

Коли випічка готова, багатьом не терпиться якнайшвидше відхопити шматочок від гарячої булочки, буханця або пирога. Однак робити цього категорично не можна до повного остигання.

"Якщо хочете знати, чому, для експерименту розріжте один буханець хліба теплим, а другий — холодним, і самі побачите різницю. Більше так робити, думаю, не будете", — резюмувала авторка.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидке дріжджове тісто для смажених пиріжків.