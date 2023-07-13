Картопляні булочки: рецепт випічки з неймовірно смачною начинкою
Особливою родзинкою таких пиріжків є їхня начинка із сиру та шинки.
Хочеться чогось смачного і ситного, а фантазія на тему "що приготувати?" вичерпалася? Тоді пропонуємо вам чудовий варіант — рецепт картопляних булочок. Вони виходять м'якими, ніжними та смачними, якщо приготувати їх за рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Картопляні булочки
Інгредієнти:
- вода тепла — 65 г;
- молоко тепле — 70 мл;
- сухі дріжджі — 4 г;
- сіль — 4 г;
- борошно — 200 г;
- масло вершкове — 30 г.
Для начинки:
- картопля — 2 шт;
- цукор — 1 ст. л;
- вершкове масло кімнатної температури — 10 г;
- сіль — щіпка;
- майонез — 1 ст. л;
- шинка — 8 скибочок;
- сир — 5 скибочок.
Спосіб приготування:
У глибоку миску всипати дріжджі, влити теплу воду, перемішати. Туди ж додати тепле молоко, цукор, сіль і перемішати. Потім в отриману масу просіяти борошно, замісити тісто, додати туди м'яке вершкове масло.
Картоплю почистити, відварити, розім'яти і додати спеції, цукор, майонез, вершкове масло.
Далі взяти тісто, розкачати його в тонкий пласт. Розподілити картопляну начинку. В один поруч викласти сир, а в другий — яловичу шинку.
Тісто згорнути в рулет і закріпити краї. Розрізати на рівні порції шириною приблизно по п'ять сантиметрів. Викласти булочки на аркуш, змащений олією або застелений пергаментним папером. Дати відстоятися, після чого булочки, що піднялися, змастити майонезом і відправити в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, на 20-25 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне дріжджове тісто для випічки.