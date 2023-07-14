Мексиканская энчилада: как легко и просто приготовить экзотическое блюдо
Блюдо получается очень сытным и вкусным, с легкой чесночной ноткой. Оно понравится всем, кто его попробует.
Если не знаете, чем удивить родных и близких в плане еды, рекомендуем вам приготовить блюдо мексиканской кухни под название энчилада. Это тонкая тортилья из кукурузной муки, в которую завернута начинка. Чаще всего она мясная, но может состоять и из яиц или овощей. Свернутые энчилады обжариваются на сковороде или запекаются под соусом в духовой печи. Приготовленная по рецепту из блога "Рецепты каждый день", она обязательно придется по вкусу всем.
Мексиканская энчилада
Ингредиенты:
- лаваш – 1 упаковка;
- куриное филе – 400 гр;
- морковь – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- болгарский перец — 1 шт.
- помидоры – 1 шт;
- томатная паста – 1 ст. л;
- вода – 150 мл;
- чеснок – 1 зубчик;
- зелень любая – 1 пучок;
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- сыр – 300-400 гр;
- желток – 1 шт. (для смазывания);
- соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить на сковороде вместе с порезанным кусочками куриным филе и морковью, натертой на терку, 10 минут. Затем туда же добавить очищенный и нарезанный мелкими кубиками болгарский перец, томатную пасту, воду, соль и специи. Все хорошо перемешать и тушить на небольшом огне 15 минут, в конце добавив чеснок, пропущенный через пресс, и зелень.
Лаваш разрезать на прямоугольники. Выложить начинку, кукурузу и посыпать сыром. Свернуть, как шаурму.
Рулетики выложить на противень, смазать желтком и посыпать сыром. Отправить выпекаться в духовку, разогретую до 170-180 градусов, до румяной корочки.
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