Бездрожжевое тесто для пирожков на кефире: простой рецепт
Тесто получается такое же мягкое и пористое, как и приготовленное на дрожжах.
Тесто для пирожков без дрожжей, буквально тающее во рту, обязательно получится даже у начинающей хозяйки, если найти "свой" рецепт. Предлагаем приготовить его так, как в своем блоге рассказала и показала Светлана Бауэр. Оно идеально подходит для жареных пирожков, а начинку можно брать любую, начиная от ягод и заканчивая мясом. В каждом из вариантов это будет очень вкусное угощение.
Воздушное бездрожжевое тесто на кефире с добавлением манки
Ингредиенты:
- кефир (чем жирнее, тем лучше) – 400 мл;
- соль – 1 ч. л;
- яйцо – 1 шт;
- манка – 20 гр;
- сахар – 1 ч. л;
- мука – 550 гр;
- растительное масло – 3 ст. л;
- разрыхлитель – 10 гр.
Способ приготовления:
Теплый кефир (если он нежирный, можно добавить немного сметаны, к примеру 350 мл кефира и 50 г сметаны) смешать с яйцом, солью, сахаром и манкой, все хорошо перемешать, чтобы соль и сахар растворились. Муку смешать с разрыхлителем, просеять к остальным ингредиентам и замесить тесто.
Во время замеса нужно добавить растительное масло. Тесто не должно быть тугим, оно слегка липнет к рукам, поэтому муку нужно добавлять постепенно. В процессе замешивания ее может уйти больше или меньше.
Оставить тесто отдыхать на 30 минут, затем сформировать пирожки, положив внутрь начинку, обжарить в большом количестве растительного масла.
Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Ранее Фокус писал, как приготовить тесто на вареники на молоке.