Очень просто и очень вкусно. Рецепт сицилийской пасты с креветками в сливочном соусе

Эту пасту с густым ароматным соусом очень просто приготовить и ее вкус вас поразит.

Сицилийскую пасту со сливочным соусом и креветками – очень просто приготовить. Так что пусть набор ингредиентов вас не пугает.

Она получится нежной и очень вкусной, с нотками чеснока и белого вина. Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Евгений Ясенов.

Для этого рецепта лучше брать длинную пасту. Вроде спагетти, или лингвини.

Сицилийская паста с креветками в сливочном соусе

Ингредиенты:

спагетти – 150 г;

креветки – 200 г;

твердый сыр (лучше всего пармезан) – 30-40 г;

сливки – 150 мл;

вино сухое белое – 30 мл;

масло сливочное – 40 г;

масло растительное;

одна маленькая луковица;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец, паприка, зелень.

Промываем и очищаем креветки. Добавляем к ним соль, перец и немного паприки. Все перемешиваем и оставляем мариноваться минут на 10-15.

Ставим вариться спагетти. Делать это нужно так, чтобы они получились аль денте. То есть слегка упругими внутри. Варите их так, как указано на упаковке. А после откиньте на друшлаг.

После этого разогреваем сковороду.

Слегка смазываем ее растительным маслом и добавляем половину порции сливочного масла. Жарим замариновавшиеся креветки с каждой стороны по паре минут и откладываем в отдельную посуду.

Добавляем на сковороду остатки сливочного масла, обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, мелко нарезанный чеснок и затем вливаем белое вино.

Перемешиваем, чтобы алкоголь испарился, это займет минуты три. Вливаем сливки и перемешиваем, прогревая. Спагетти к этому моменту уже должны быть готовы и отдыхать в друшлаге. Так кладите их в соус, добавляйте тертый пармезан, посолите, поперчите и положите креветки. Перемешайте хорошо, чтобы все ингредиенты были в соусе и подавайте к столу. В тарелке можете посыпать дополнительной порцией пармезана.

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