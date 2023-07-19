Банановый пирог на песочном тесте: простой рецепт изумительного десерта

После приготовления пирог надо немного подержать в холоде.

Бананы в сочетании с песочным тестом и меренгой – идеальный десерт, который станет лучшим дополнением к дружескому чаепитию и порадует самых близких сладкоежек. Готовится он просто, если делать его по рецепту из блога "Рецепты каждый день", и получается очень нежным.

Банановый пирог на песочном тесте

Ингредиенты:

мука – 300 гр;

масло сливочное – 100 гр;

банан – 3 шт;

яйцо – 3 шт.

сметана – 1 ст. л;

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Отделить белки от желтков. Желтки смешать с сахарным песком, добавить растопленное сливочное масло, всыпать муку. Должно получиться плотное тесто. Отправить его в холодильник на 30 минут.

По истечении этого времени выложить тесто в форму, разровнять, сделать бортики. На дно положить бананы, нарезанные тонкими кружочками, а затем залить сметаной. Чтобы пирог был вкуснее, лучше брать более жирную сметану.

Отправить пирог в духовку разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Оставшиеся белки взбить с сахаром. Выпечку вынуть, выложить белок, поставить в духовку еще на три минуты. Затем сразу перенести банановый пирог в холод, чтобы он остыл.

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