Сытно и просто: как приготовить итальянский салат с макаронами и ветчиной

Салат можно подавать сразу после приготовления. а можно подержать его немного в холодильнике, чтобы он настоялся.

Итальянский салат с макаронами и ветчиной – новинка в меню украинских хозяек. Несмотря на то, что он еще не сильно распространен, благодаря его содержимому такое блюдо завоюет популярность, поскольку с успехом может заменить полноценный обед или даже ужин. Готовится оно просто, получается сытным и вкусным и прекрасно утоляет голод. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.

Итальянский салат с макаронами и ветчиной

Ингредиенты:

макароны (в сухом виде) – 100 гр;

перец болгарский – 200 гр;

ветчина – 150 гр;

кукуруза – 150 гр;

растительное масло – 1-1,5 ст. л;

майонез – 1-2 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

базилик – несколько листочков.

Способ приготовления:

Макароны отварить в подсоленной воде до готовности, промыть их проточной воде. Когда вода полностью сойдет, высыпать в глубокую тарелку и добавить масло, все перемешать.

Перец почистить от семян, порезать мелкими кубиками. Ветчину порезать так же. Добавить их к макаронам. Туда же высыпать кукурузу, посыпать измельченным базиликом и заправить майонезом, все перемешать.

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