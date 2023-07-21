Сытно и просто: как приготовить итальянский салат с макаронами и ветчиной
Салат можно подавать сразу после приготовления. а можно подержать его немного в холодильнике, чтобы он настоялся.
Итальянский салат с макаронами и ветчиной – новинка в меню украинских хозяек. Несмотря на то, что он еще не сильно распространен, благодаря его содержимому такое блюдо завоюет популярность, поскольку с успехом может заменить полноценный обед или даже ужин. Готовится оно просто, получается сытным и вкусным и прекрасно утоляет голод. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.
Итальянский салат с макаронами и ветчиной
Ингредиенты:
- макароны (в сухом виде) – 100 гр;
- перец болгарский – 200 гр;
- ветчина – 150 гр;
- кукуруза – 150 гр;
- растительное масло – 1-1,5 ст. л;
- майонез – 1-2 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- базилик – несколько листочков.
Способ приготовления:
Макароны отварить в подсоленной воде до готовности, промыть их проточной воде. Когда вода полностью сойдет, высыпать в глубокую тарелку и добавить масло, все перемешать.
Перец почистить от семян, порезать мелкими кубиками. Ветчину порезать так же. Добавить их к макаронам. Туда же высыпать кукурузу, посыпать измельченным базиликом и заправить майонезом, все перемешать.
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