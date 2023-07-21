Ситно і просто: як приготувати італійський салат із макаронами та шинкою

Салат можна подавати одразу після приготування, а можна потримати його трохи в холодильнику, щоб він настоявся.

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Італійський салат із макаронами та шинкою — новинка в меню українських господинь. Попри те, що він ще не надто поширений, завдяки його вмісту така страва завоює популярність, оскільки з успіхом може замінити повноцінний обід або навіть вечерю. Готується вона просто, виходить ситною та смачною і чудово втамовує голод. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Італійський салат із макаронами та шинкою

Інгредієнти:

макарони (в сухому вигляді) — 100 г;

перець болгарський — 200 г;

шинка — 150 г;

кукурудза — 150 г;

рослинна олія — 1-1,5 ст. л;

майонез — 1-2 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

базилік — кілька листочків.

Спосіб приготування:

Макарони відварити в підсоленій воді до готовності, промити їх у проточній воді. Коли вода повністю зійде, висипати в глибоку тарілку і додати олію, все перемішати.

Перець почистити від насіння, порізати дрібними кубиками. Шинку порізати так само. Додати їх до макаронів. Туди ж висипати кукурудзу, посипати подрібненим базиліком і заправити майонезом, усе перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати теплий салат з курячою печінкою, а також салат на зиму "Генеральський".