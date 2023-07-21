Ситно і просто: як приготувати італійський салат із макаронами та шинкою
Салат можна подавати одразу після приготування, а можна потримати його трохи в холодильнику, щоб він настоявся.
Італійський салат із макаронами та шинкою — новинка в меню українських господинь. Попри те, що він ще не надто поширений, завдяки його вмісту така страва завоює популярність, оскільки з успіхом може замінити повноцінний обід або навіть вечерю. Готується вона просто, виходить ситною та смачною і чудово втамовує голод. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Італійський салат із макаронами та шинкою
Інгредієнти:
- макарони (в сухому вигляді) — 100 г;
- перець болгарський — 200 г;
- шинка — 150 г;
- кукурудза — 150 г;
- рослинна олія — 1-1,5 ст. л;
- майонез — 1-2 ст. л;
- сіль, перець — за смаком;
- базилік — кілька листочків.
Спосіб приготування:
Макарони відварити в підсоленій воді до готовності, промити їх у проточній воді. Коли вода повністю зійде, висипати в глибоку тарілку і додати олію, все перемішати.
Перець почистити від насіння, порізати дрібними кубиками. Шинку порізати так само. Додати їх до макаронів. Туди ж висипати кукурудзу, посипати подрібненим базиліком і заправити майонезом, усе перемішати.
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