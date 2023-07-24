Идеально на обед: рецепт классического венгерского гуляша (видео)

В качестве гарнира можно подавать рис, картофель, гречку.

Гуляш – это национальное блюдо венгров и чехов, которое представляет собой кусочки говядины или телятины, тушеные с копченым шпиком, луком, перцем и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов. Любят его и в Украине. Особенно хорош он в качестве сытного обеда или ужина. Предлагаем приготовить классический гуляш по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук.

Гуляш

говядина – 1 кг;

лук – 1-2 шт;

сливочное масло, подсолнечное масло;

мука – 1,5 ст. л;

томатная паста – 3 ст. л;

вода – 800-1000 мл;

соль, перец – по вкусу;

лавровый лист – 2-3 шт;

зелень (петрушка) – пучок.

Способ приготовления:

На горячую сковородку выложить кусочек сливочного маслу, туда же добавить растительное масло. Лук почистить, порезать кубиками и обжарить до мягкости на сковородке.

Мясо нарезать небольшими кусочками, обжаривать в течение 20 минут, после чего подсыпать муку, перемешать и жарить еще пять минут. Залить томатной пастой, разведенной с водой.

Добавить соль, перец, лавровый лист по вкусу, накрыть крышкой и тушить на малом огне полтора часа, периодически помешивая.

Готовый гуляш снять с плиты, посыпать нарезанной зеленью и можно подавать с гарниром.

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