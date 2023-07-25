Тартифлет: как приготовить вкуснейшее блюдо французской кухни (видео)

Фишка этого рецепта в том, что во время запекания сыр плавится, попадает в сливки, и получается невероятно вкусный и сытный соус.

Раздумья на тему "Что приготовить на завтрак/обед/ужин" – головная боль каждой хозяйки. Хочется порадовать себя и близких чем-то интересным, вкусным и новым, а фантазия не выдает ничего оригинального? Попробуйте приготовить тартифлет. Это старинное блюдо из Савойи во Французских Альпах и из долины Аоста. Его готовят с картофелем, сыром реблошон, беконом и луком. Также можно добавить немного белого вина. Как его приготовить в домашних условиях, чтобы он получился ничем не хуже оригинала, рассказала в своем кулинарном блоге Кристина.

Тартифлет

Ингредиенты:

картофель – 500 гр;

бекон сырокопченый – 1 упаковка;

лук репчатый – 1 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

сливки 20% – 200 мл;

сыр бри – 1-2 шт

Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть и отварить в подсоленной воде до готовности. На сковороде разогреть растительное масло, слегка разогреть пропущенный через пресс чеснок, добавить мелко порезанный лук и обжарить до мягкости. Затем туда же добавить бекон и жарить до тех пор, пока он станет золотистым.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить картофель, затем туда же отправить бекон с луком и чесноком, залить все сливками и выложить сверху сыр, порезанный брусочками.

Поставить противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

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