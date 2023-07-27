Вкусная и быстрая лазанья из кабачков с ветчиной и сыром: простой рецепт сытного блюда
При подаче лазанью можно посыпать рубленной зеленью.
Кабачок – овощ, из которого можно приготовить множество самых разнообразных блюд, начиная от обычных жареных кабачков и заканчивая кабачковой икрой или маринованными кабачками на зиму. Однако мало кто знает, что он еще неплохо подходит и для того, чтобы приготовить быструю лазанью. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Ваш кулинар".
Лазанья из кабачков
Ингредиенты:
- молодые кабачки;
- ветчина;
- сыр твердый;
- сыр моцарелла в шариках;
- панировочные сухари;
- соль и перец – по вкусу.
Количество ингредиентов зависит от размера формы.
Способ приготовления:
Кабачки помыть и нарезать вдоль тонкими слайсами. Лучше всего это сделать с помощью овощерезки. Форму смазать маслом и выложить на дно полоски кабачка. Сверху их посыпать панировочными сухарями, затем – тертым сыром. Ветчину порезать тонкими ломтиками и выложить поверх сыра, а на нее – порезанные кружочки моцареллы. Повторить в таком порядке еще несколько раз. Верх блюда посыпать тертым сыром и полить оливковым маслом. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку, пока верх не подрумянится.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшее рагу из кабачков и морковки.