Вкусная и быстрая лазанья из кабачков с ветчиной и сыром: простой рецепт сытного блюда

При подаче лазанью можно посыпать рубленной зеленью.

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Кабачок – овощ, из которого можно приготовить множество самых разнообразных блюд, начиная от обычных жареных кабачков и заканчивая кабачковой икрой или маринованными кабачками на зиму. Однако мало кто знает, что он еще неплохо подходит и для того, чтобы приготовить быструю лазанью. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Ваш кулинар".

Лазанья из кабачков

Ингредиенты:

молодые кабачки;

ветчина;

сыр твердый;

сыр моцарелла в шариках;

панировочные сухари;

соль и перец – по вкусу.

Количество ингредиентов зависит от размера формы.

Способ приготовления:

Кабачки помыть и нарезать вдоль тонкими слайсами. Лучше всего это сделать с помощью овощерезки. Форму смазать маслом и выложить на дно полоски кабачка. Сверху их посыпать панировочными сухарями, затем – тертым сыром. Ветчину порезать тонкими ломтиками и выложить поверх сыра, а на нее – порезанные кружочки моцареллы. Повторить в таком порядке еще несколько раз. Верх блюда посыпать тертым сыром и полить оливковым маслом. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку, пока верх не подрумянится.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшее рагу из кабачков и морковки.