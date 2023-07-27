Смачна та швидка лазанья з кабачків із шинкою та сиром: простий рецепт ситної страви

Під час подачі лазанью можна посипати рубаною зеленню.

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Кабачок — овоч, з якого можна приготувати безліч найрізноманітніших страв, починаючи від звичайних смажених кабачків і закінчуючи кабачковою ікрою або маринованими кабачками на зиму. Однак мало хто знає, що він ще непогано підходить і для того, щоб приготувати швидку лазанью. Як це зробити, розповіли в кулінарному блозі "Ваш кулінар".

Лазанья з кабачків

Інгредієнти:

молоді кабачки;

шинка;

сир твердий;

сир моцарела в кульках;

панірувальні сухарі;

сіль і перець — за смаком.

Кількість інгредієнтів залежить від розміру форми.

Спосіб приготування:

Кабачки помити та нарізати вздовж тонкими слайсами. Найкраще це зробити за допомогою овочерізки. Форму змастити олією і викласти на дно смужки кабачка. Зверху їх посипати панірувальними сухарями, потім — тертим сиром. Шинку порізати тонкими скибочками і викласти поверх сиру, а на неї — порізані кружечки моцарели. Повторити в такому порядку ще кілька разів. Верх страви посипати тертим сиром і полити оливковою олією. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку, поки верх не підрум'яниться.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачне рагу з кабачків і морквини.