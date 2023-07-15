Тільки із сезонних овочів. Найсмачніше рагу з кабачків і морквини

Це рагу готується на воці, і так його приготувати найпростіше. Але можна використовувати і звичайну сковороду.

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Тушковані овочі — це найбільш літня їжа. І приготувати рагу з овочів по-китайськи вдома, цей дуже смачний гарнір, дуже просто. Як саме, розповіли на сайті Farinadelmiosacco.

Найпростіше це рагу готувати у воці. Ця спеціальна китайська пательня з круглим дном дає змогу готувати овочі рівномірно і швидко.

Рагу з овочів

Інгредієнти:

1 цибулина;

2 великих кабачки;

1 морква;

2 солодких перці;

Зелена цибуля;

Трохи гострого перцю чилі;

50 г соєвого соусу;

20 г устричного соусу;

1 столова ложка кунжутної олії;

4 столові ложки кунжуту, імбир.

Візьміть свіжий корінь імбиру, відріжте шматочок розміром з волоський горіх, почистьте і наріжте дрібними кубиками.

Тепер очистить цибулину і розріжте її спочатку на 4 великі часточки, а потім також розріжте їх навпіл, отримавши 8 часточок.

Потім переходимо до морквини. Акуратно очистить її овочечисткою та видаліть кінчики. Наріжте смужками.

Помийте та наріжте соломкою кабачки. Краще видаліть серцевину, щоб рагу було не надто водянистим.

Перці очистить від насіння і наріжте соломкою. Зелену цибулю наріжте дрібніше. Гострий перець наріжте кільцями. Але якщо не любите гостре, цей етап можна пропустити.

Тепер, коли всі інгредієнти готові, можна переходити до приготування овочів у воці. Спочатку поставте китайську сковорідку на плиту на сильний вогонь і налийте всередину рослинну олію.

Потім додайте столову ложку кунжутної олії. Цей інгредієнт надає додаткову нотку смаку, але якщо ви не знайдете його в магазинах, то легко зможете обійтися без нього.

Коли олія нагріється, додайте нарізаний кубиками імбир і обсмажуйте його кілька хвилин. Потім видаліть із вока.

Покладіть ріпчасту цибулю, потім моркву і перець.

Обсмажте їх разом. Потім додайте кабачки, а потім зелену цибулю, нарізану кільцями.

Заправте овочі соєвим соусом і додайте гострий перець, якщо використовуєте.

Тепер, коли всі овочі у воці, обсмажте їх протягом 2 хвилин на сильному вогні. І додайте устричний соус. Готуйте овочі по-східному ще 5-6 хвилин, активно перемішуючи.

Після приготування подавайте овочі, додавши кунжут. Можна доповнити страву рисом, або локшиною. Як варити рис, ми розповідали раніше.