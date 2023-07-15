Только из сезонных овощей. Самое вкусное рагу из кабачков и морковки
Это рагу готовится на воке, и так его приготовить проще всего. Но можно использовать и обычную сковороду.
Тушеные овощи – это самая летняя еда. И приготовить рагу из овощей по-китайски дома, этот очень вкусный гарнир, очень просто. Как именно, рассказали на сайте Farinadelmiosacco.
Проще всего это рагу готовить в воке. Эта специальная китайская сковорода с круглым дном позволяет готовить овощи равномерно и быстро.
Рагу из овощей
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 2 крупных кабачка;
- 1 морковь;
- 2 сладких перца;
- Зеленый лук;
- Немного острого перца чили;
- 50 г соевого соуса;
- 20 г устричного соуса;
- 1 столовая ложка кунжутного масла;
- 4 столовые ложки кунжута, имбирь.
Возьмите свежий корень имбиря, отрежьте кусочек размером с грецкий орех, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Теперь очистите луковицу и разрежьте ее сначала на 4 больших дольки, а затем также разрежьте их пополам, получив 8 долек.
Затем переходим к морковке. Аккуратно очистите ее овощечисткой и удалите кончики. Нарежьте полосками.
Помойте и нарежьте соломкой кабачки. Лучше удалите сердцевину, чтобы рагу было не слишком водянистым.
Перцы очистите от семян и нарежьте соломкой. Зеленый лук нарежьте помельче. Острый перец нарежьте колечками. Но если не любите острое, этот этап можно пропустить.
Теперь, когда все ингредиенты готовы, можно переходить к приготовлению овощей в воке. Сначала поставьте китайскую сковороду на плиту на сильный огонь и налейте внутрь растительное масло.
Затем добавьте столовую ложку кунжутного масла. Этот ингредиент придает дополнительную нотку вкуса, но если вы не найдете его в магазинах, то легко сможете обойтись без него.
Когда масло нагреется, добавьте нарезанный кубиками имбирь и обжаривайте его пару минут. Потом удалите из вока.
Положите репчатый лук, потом морковь и перец.
Обжарьте их вместе. Затем добавьте кабачки, а затем зеленый лук, нарезанный кольцами.
Заправьте овощи соевым соусом и добавьте острый перец, если используете.
Теперь, когда все овощи в воке, обжарьте их в течение 2 минут на сильном огне. И добавьте устричный соус. Готовьте овощи по-восточному еще 5-6 минут, активно перемешивая.
После приготовления подавайте овощи, добавив кунжут. Можно дополнить блюдо рисом, или лапшой. Как варить рис, мы рассказывали ранее.