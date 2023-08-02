Салат с красной рыбой и авокадо: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Для салата необходимо брать только свежие и качественные продукты.

Салат с красной рыбой придется по вкусу тем, кто строго следит за своим питанием и не хочет набрать лишний вес. Благодаря своему составу, он утоляет голод, обеспечивает организм витаминами и станет хорошим перекусом днем или вечером. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Салат с рыбой

Ингредиенты:

Для заправки:

масло растительное – 7 ст. л;

горчица в зернах – 1 ч. л;

мед – 1 ст. л;

лимонный сок – 2 ст. л;

специи: соль, перец – по вкусу.

Для салата:

листья салата (3 вида) – по 1/2 пучка;

авокадо – 1 шт;

томаты черри – 250 гр;

лосось слабосоленый – 150 гр;

сливочный крем-сыр – 70 гр;

кунжут – для подачи.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить заправку для салата. Для этого все перечисленные в рецепте ингредиенты соединить и хорошо перемешать до однородности.

Далее готовим собственно салат. Сначала нужно помыть листья салата, жать стечь воде, выложив их на бумажное полотенце, затем порвать на кусочки, перемешать и выложить на тарелку для салата. Слегка полить заправкой.

Авокадо почистить, порезать на полоски, помидоры порезать на четвертинки, рыбу тоже порезать, выложить все на листья салата. Потом маленькой ложкой выложить сверху кусочки крем-сыра. Все посыпать кунжутом и по верху еще раз сбрызнуть заправкой.

Ранее Фокус писал, как засолить красную рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.