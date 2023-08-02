Заготовки на зиму: рецепт огурцов в горчичном соусе

Готовые огурцы в банках лучше хранить в темном прохладном месте.

Огурцы в горчичном соусе – одна из самых интересных заготовок на зиму. Приготовленные таким образом огурцы имеют ароматный запах и получаются вкусными, а на праздничном столе незаменимы в качестве закуски. Как их приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга". Рецепт довольно простой, поэтому рекомендуем им воспользоваться. Исходя из того количества ингредиентов, которые даны, вы можете сделать такие огурцы не только для себя, но и в подарок друзьям или знакомым по паре баночек.

Огурцы в горчичном соусе

Ингредиенты на 17-19 полулитровых банок:

огурцы – 8 кг;

сахар – 2 стакана;

рафинированное подсолнечное масло – 2 стакана;

уксус (9%) – 2 стакана

соль – 6 ст. л;

порошок горчицы – 4 ст. л;

черный молотый перец – 4 ст. л;

давленый чеснок – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Для начала необходимо подготовить огурцы и банки. Банки помыть и простерилизовать.

Огурцы помыть, обрезать кончики, разрезать каждый вдоль на четыре части, а если небольшие, то пополам, сложить в большую миску. Туда же добавить все остальные ингредиенты и оставить на три часа, периодически перемешивая. За это время огурцы наберутся маринада.

Огурцы вместе с маринадом распределить по баночкам и стерилизовать их в кастрюле с водой 12 минут с момента закипания. Необходимо контролировать, чтобы огурцы не переварились.

Достать банки из воды, закатать крышками и укутать, перевернув, до полного остывания, после чего вынести в темное прохладное место.

Ранее Фокус писал, как приготовить хрустящие огурцы со вкусом бочковых на зиму.