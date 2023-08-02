На Манхэттене откроется ресторан высокой кухни с блюдами со вкусом кошачьего корма

Ресторан станет вторым после итальянской траттории Gatto Bianco от бренда деликатесных кормов для кошек.

Любители кошек смогут лично ощутить вкус блюд, которыми кормят своих животных, посетив модный ресторан Fête du Feline на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает Time Out.

Первый в своем роде "Fête du Feline by Fancy Feast" пройдет 8 августа в Международный день кошек, чтобы познакомить людей с кулинарными творениями, которыми обычно наслаждаются домашние кошки.

Вдохновленный мурлыкающей итальянской тратторией Gatto Bianco от производителя деликатесных кормов для кошек Fancy Feast, появившейся прошлым летом, бренд возвращается с новой активацией, чтобы позволить любителям кошек есть, как их любимцы.

В течение двух дней в Мэдисон-сквер-парке гости смогут насладиться блюдами, вдохновленными кошачьей едой, но предназначенными для людей. Нарисованные от руки портреты домашних животных, сервировочная посуда с индивидуальной гравировкой, идеи одного из специалистов по поведению домашних животных Purina и желанная встреча с культовым котом Fancy Feast такова программа мероприятия.

Главным блюдом меню, которое предложат попробовать всем гостям, станет многослойный паштет от шеф-повара Fancy Feast Аманды Хасснер и кулинарного предпринимателя Эндрю Ри

"Паштет это классическая презентация как в изысканной кухне, так и в корме для кошек. Я воссоздаю знаменитые блюда каждый день, но приготовление любимой еды моего кота Баки стало для меня забавным и новым вызовом", говорит Ри.

В дополнение к дегустации паштета шеф-повар Хасснер приготовит напитки и другие угощения, чтобы продемонстрировать дополнительные кошачьи кулинарные изыски Fancy Feast, в том числе пикантный базиликовый лимонади панцанеллу с тушеной говядиной.

"При создании меню Fête du Feline я хотел обыграть все, что делает Fancy Feast таким привлекательным для кошек, и воплотить их в жизнь для любителей кошек. Подача еды другим людям или нашим питомцам это такой акт любви, и я хочу, чтобы люди ощутили наслаждение, которое кошки испытывают во время еды", добавила Хасснер.

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