Питаемся правильно: рецепт салата с горбушей

Такой салат станет украшением как повседневного, так и праздничного стола.

Чтобы разнообразить рыбное меню, предлагаем приготовить слоеный салат с копченой горбушей по рецепту из блога "Рецепты каждый день". В его составе, кроме рыбы, овощи, зелень и сыр, то есть максимально полезные для здоровья продукты, поэтому он будет лучшим решением для тех, кто тщательно следит за своим питанием.

Слоеный салат с копченой горбушей

Ингредиенты:

копченая горбуша (горячего копчения) – 200 гр;

лук – 1 шт;

морковь – 2 шт;

яйца – 3 шт;

сыр – 100 гр;

салат айсберг – 50 гр;

майонез;

уксус 9% – 1 ст. л;

сахар – 1 ч. л;

вода – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Морковь отварить в подсоленной воде, яйца сварить вкрутую. Яйца, вареную морковь и твердый сыр натереть на мелкой терке, горбушу порезать мелкими кусочками.

Лук почистить, нарезать мелкими кусочками и на 20 минут залить смесью уксуса, воды и сахара.

На блюдо для салата можно положить разъемное кольцо, чтобы он был более аккуратным. На дно первым слоем выложить горбушу, посыпать луком и сверху сделать майонезную сеточку. Следующий слой – яйца с майонезной сеткой, потом морковь, майонез, листья салата и снова майонез. Верх салата – тертый сыр. При желании салат можно подсаливать.

Дать салату немного постоять в холодильнике, снять форму и можно подавать на стол.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с красной рыбой и авокадо.