Мягкие, как пух: рецепт пышных ажурных марокканских блинов
Подавать такие блины лучше теплыми, с медом, сметаной или вареньем.
Вкусных, ажурных и пышных блинчиков много не бывает. Особенно хороши они с утра или на ужин. Предлагаем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр и приготовить на вечер марокканские блины, которые выглядят, как настоящее произведение искусства.
Марокканские блины
Ингредиенты:
- теплое молоко – 300 мл;
- теплая вода – 300 мл;
- мед – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- сухие дрожжи – 1 ст. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- яйцо – 1 шт;
- манка – 125 гр;
- мука – 300 гр;
- сливочное масло для смазывания готовых блинов.
Способ приготовления:
Теплую воду и молоко смешать, добавить дрожжи, мед, который можно заменить на сахар по вкусу. Все хорошо перемешать и добавить соль, яйцо, манку, просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Снова все перемешать и оставить в теплом месте на 30-60 минут.
Жарить блины необходимо на сухой сковородке минуту с одной стороны и 15 секунд – с другой.
Готовые блины еще теплыми смазать сливочным маслом.
Подавать их можно с медом, сметаной или вареньем.
Ранее Фокус писал, как приготовить тонкие ажурные блинчики.