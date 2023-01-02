Всегда получаются идеальными. Рецепт тонких и ажурных блинчиков

Испечь идеальные блины – нелегкая задача, но есть секрет, который делает их тонкими и ажурными.

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Первый блин комом – это очень точная поговорка, описывающая попытки справиться с таким капризным блюдом. Особенно нелегко их сделать тонкими и ажурными, чтобы в них удобно было завернуть вкусную начинку, или просто съесть с сиропом, джемом, или вареньем.

Но есть секрет, благодаря которому блинчики будут получатся и тонкими и ажурными, одним словом идеальными.

Тонкие ажурные блины

Ингредиенты:

Молоко — 1 литр;

Сахар — 6 ст. л.;

Восемь яиц;

Мука – 500 гр;

Соль – 2 ч. л.;

Кипяток — 0,6 л;

Ванильный сахар- 2 ч. л.;

Растительное масло — 4 ст. л.;

Сливочное масло, чтобы смазывать готовые блины.

Здесь важная температура молока и воды. Именно благодаря тому, что они горячие – блинное тесто и получается таким, чтобы блинчики выходили тонкими. К слову, именно этот же фокус с горячей водой используют, чтобы приготовить пресное тесто для китайских пельменей.

Чтобы не ошибиться, прокипятите молоко и воду за 20 минут до того, как начнете готовить блины. Тогда температура будет как раз идеальной.

Взбейте яйца миксером, добавив сахар, соль и ванильный сахар. Делайте этого в большой емкости с высокими бортиками, чтобы тесто поместилось и не выплескивалось.

Влейте все теплое молоко, продолжая взбивать. Пены будет много, не пугайтесь. Добавляйте муку.

Не останавливая миксер, добавьте горячую воду. Добавьте растительное масло и взбивайте еще около пяти минут. Теперь сделайте перерыв на 15 минут, чтобы тесто успокоилось и начинайте выпекать.

Сковорода должны быть горячей и смазанной маслом. Готовые блины складывайте стопочкой и смазывайте сливочным маслом.

Также вы можете приготовить эконом-вариант блинов: без молока и яиц. А когда ваши блины уже получились, теперь самое время приготовить из них вкуснейшие налисники с творогом и изюмом.