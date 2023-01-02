Всегда получаются идеальными. Рецепт тонких и ажурных блинчиков
Испечь идеальные блины – нелегкая задача, но есть секрет, который делает их тонкими и ажурными.
Первый блин комом – это очень точная поговорка, описывающая попытки справиться с таким капризным блюдом. Особенно нелегко их сделать тонкими и ажурными, чтобы в них удобно было завернуть вкусную начинку, или просто съесть с сиропом, джемом, или вареньем.
Но есть секрет, благодаря которому блинчики будут получатся и тонкими и ажурными, одним словом идеальными.
Тонкие ажурные блины
Ингредиенты:
- Молоко — 1 литр;
- Сахар — 6 ст. л.;
- Восемь яиц;
- Мука – 500 гр;
- Соль – 2 ч. л.;
- Кипяток — 0,6 л;
- Ванильный сахар- 2 ч. л.;
- Растительное масло — 4 ст. л.;
- Сливочное масло, чтобы смазывать готовые блины.
Здесь важная температура молока и воды. Именно благодаря тому, что они горячие – блинное тесто и получается таким, чтобы блинчики выходили тонкими. К слову, именно этот же фокус с горячей водой используют, чтобы приготовить пресное тесто для китайских пельменей.
Чтобы не ошибиться, прокипятите молоко и воду за 20 минут до того, как начнете готовить блины. Тогда температура будет как раз идеальной.
Взбейте яйца миксером, добавив сахар, соль и ванильный сахар. Делайте этого в большой емкости с высокими бортиками, чтобы тесто поместилось и не выплескивалось.
Влейте все теплое молоко, продолжая взбивать. Пены будет много, не пугайтесь. Добавляйте муку.
Не останавливая миксер, добавьте горячую воду. Добавьте растительное масло и взбивайте еще около пяти минут. Теперь сделайте перерыв на 15 минут, чтобы тесто успокоилось и начинайте выпекать.
Сковорода должны быть горячей и смазанной маслом. Готовые блины складывайте стопочкой и смазывайте сливочным маслом.
Также вы можете приготовить эконом-вариант блинов: без молока и яиц. А когда ваши блины уже получились, теперь самое время приготовить из них вкуснейшие налисники с творогом и изюмом.